Depremzede aileden vefa

Samsun Büyükşehir Belediyesi, geçen 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binlerce vatandaşa sıcak yemek dağıtıyor. Görevlerini sürdüren personel ağırlayan bölge halkından Yılmaz ailesi, yaşadıkları konteynerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerine 'Teşekkür İftarı' verdi. Tekstil makinesi ustası Ali Yılmaz, hizmet ve destekleri hayatlarının sonuna kadar unutmayacaklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ticaret Şirketi, deprem felaketi nedeniyle konuşlandığı Kahramanmaraş kent merkezindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi alanında depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Ramazan Ayı sebebiyle iftarda vatandaşlara 4 çeşit sıcak yemek dağıtılırken, sahurda da kahvaltı veriliyor. Ekipler sıcak yemek yardımının yanı sıra afetzede vatandaşların diğer talep ve istekleri için de yardıma koşuyor.

Büyükşehir ekipleri misafir oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yardımını unutmayan 46 yaşındaki afetzede Ali Yılmaz, günlük yemek ihtiyacını sıcak yemek yardımıyla karşılıyor. Konteynerde ev hanımı eşi ve üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan 25 yıllık usta Yılmaz, kendisine verilen desteklere teşekkür etmek için Büyükşehir Belediyesi ekiplerini iftar yemeğine davet etti. Samsun Anakent A.Ş. Genel Müdürü Fatih Karaçor ile 2 personel birlikte afetzede ailenin konteynerine misafir oldu.

"İlk günden itibaren yanımızda oldular"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine deprem felaketi sürecinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Ali Yılmaz, "Depremin ilk gününden itibaren boğazımızdan sıcak yemek geçtiyse bu Samsun Büyükşehir Belediyesi ve halkının sayesindedir. Ama yemek bizim için ikinci plandadır. Yüzünü güldüren bir dostun olması daha önemli. Burada çok güzel manevi kardeşlik örneği sergilediler. Verdiğimiz iftarın amacı ise teşekkür etmek içindi ama onlara ne kadar teşekkür etsek az. Samsun'un hakkını asla ödeyemeyiz. Kalbimizde her zaman ayrı yerleri olacak. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.

"Bütün imkanları sağladılar"

İftar yemeğini kendi elleriyle hazırlayan 43 yaşında ev hanımı Ayşe Yılmaz, "Sağ olsunlar iftarımıza geldiler. Samsun ekibinin her bir ferdine çok teşekkür ediyoruz. Minnet duyuyoruz. Bütün imkanları sağladılar. Her vakit yanımızdalardı. Artık bundan sonra Samsun'u kardeş şehrimiz olarak görüyoruz" diye konuştu.

Gönüllü olarak yer aldı

Sırbistan'da yaşayan ve deprem nedeniyle gelen Zarife Atmaca, Kahramanmaraşlı olduğunu ve deprem sonrasında destek olmak için Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle gönüllü olarak çalıştığını söyleyerek, "Bize sofralarını açan Yılmaz ailesine teşekkür ediyorum. Birlikte iftarımızı yaptık. Çok mutlu olduk. Aynı şehrin insanıyız ama birbirimizi tanımıyorduk. Bu vesileyle aramızda dostluk oluşmuş oldu. Allah razı olsun. İnşallah arkadaşlıklarımız iyi günlerde de ilerler. İnşallah daha iyi günlerde bir araya gelmeyi ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gurur duyuyorum"

Büyükşehir Belediyesi personeli Onurcan Engin ise, "40 güne yakındır buradayım. Kahramanmaraş halkına hizmet etmek çok güzel bir duygu. İftarda da, sahurda da birlikteyiz. Gurur duyuyorum. Ailemiz de bizi şaşırtarak iftara davet etti. Önemli olan yemek değil, birlikte olmaktı. Aile özlemimizi onlarla giderdik. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN