Depremzede aile bebeklerinin doğumu ile sevinç yaşadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesi Hatay'dan gelen ailenin bebeği dünyaya geldi.

Hatay İlinden hamile eşini ve 4 kişilik ailesini yanına alarak kendi imkanlarıyla Köyceğiz'deki akrabalarının yanına gelen Gazi Mehmet Çitçi'ye Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü gerekli ilgiyi göstermişti. Aile ile görüşen yetkililer, gerekli bilgileri alarak psiko-sosyal destek hizmeti sunmaya başladı. Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü de Gazi Mehmet ve ailesine sağlık desteği verdi. Gazi Mehmet'in hamile eşinin Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doğumu gerçekleştirilecekti. Acele eden bebek dün Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İkra adı verilen bebek aileye sevinç yaşattı.

Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdullah Gümüş; "Ülkemizde yaşanan afet nedeniyle Köyceğiz ilçemize gelen depremzede Çitçi ailesinin bebeği "İkra" dünyaya gözlerini açtı. Hepimize umut olan İkra bebeğimiz ve ailesini Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak ziyaret edip her daim yanlarında olduğumuzu hatırlattık. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi. - MUĞLA