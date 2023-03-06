Depremzede aile 28 gün sonra kedisine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası İskenderun'daki evlerinin yıkılmasıyla Bodrum'a sığınan aile, 28 günün sonunda kedilerine kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından İskenderun'daki evi büyük hasar gören Ceylan Altun, kedisini evden çıkarmak için seferber oldu. Büyük hasar gören evinden bir türlü kedisini bulamayan Altun, Bodrum'da stajyer avukatlık yapan kızı Cemre Kayı'nın yanına geldi. Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği ile tanışan Altun, kedisinin uzun süredir evde mahsur kaldığını anlattı. Altun'un komşuları, riskli olduğu halde eve girerek kediyi aramaya devam etti. Evin içerisine yaş mama koyan komşular, 24 günün sonunda kediyi buldu. 6 yaşında olan Tarçın isimli kedi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği tarafından organize olunmasıyla Altun'un komşularından teslim alındı. Altun, dernek üyesi 35 yaşındaki yabancı uyruklu Carol Acar'ın çabaları ve dernek üyelerinin girişimiyle 28 gün sonra kedilerine kavuştu. Gözyaşları içerisinde kediyi teslim alan aile, uzun süre kediyi sevdi. Büyük bölümü yabancı uyruklu olan insanlardan oluşan İnsanca Yaşam Derneği üyeleri de kediyi aileye teslim ederken gözyaşlarını tutamadı. 35 üyesi bulunan dernekteki yabancı uyruklu vatandaşlar, gençlik merkezinde depremzedeler için kurulan mağazada da gönüllü olarak çalışıyor. Gelen depremzedelere yardımcı olan dernek üyeleri, depremzedelerle dertleşerek yaralarını sarmaya çalışıyor.

"Hayvansever birçok insan bizi destekledi"

Ceylan Altun, kedisine kavuşmanın mutluluğunu dile getirerek, "Deprem anında ben salondaydım, Tarçın benim kucağımda yatıyordu. Sarsıntıyı hissedince durur mu diye biraz bekledim, durmayınca kızım Sude'nin odasına doğru koştum. Kızım Sude'yi aldım ve kafamıza bir şeyler dökülmeye başladı. Tarçın o anda panikledi ve elimden kaçtı. Kafamıza bir şeyler dökülerek kendimizi dışarı zor attık. Tekrar içeriye girebilmek için ortalığın sakinleşmesini bekledik. İçeri giremedik, İskenderun'da çok büyük yıkım vardı. 2 gün sonra tekrar evimizi görmeye gittiğimizde yan duvarlar kırılmıştı, merdiven döküktü. Ona rağmen biz içeriye girdik. Tarçın'ı aradık ama bulamadık. Sude'nin oda kapısının arkasına dolap düşmüştü, oraya kapının camını kırarak bakmaya çalıştık. Birkaç gün sonra yine gittik ve bulamadık. Biz hep yaşadığını hissediyorduk. Hayvansever birçok insan bizi destekledi. 24'üncü günde bizim evimizin altında künefeci var ve orada çalışan bir kişiye 'Eve girip yaş mama koyar mısın?' dedim. Saklandıysa belki onun kokusuna çıkabilir. Biz 10 Şubat'tan bu yana Bodrum'daydık ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için gençlik merkezine geldik. Kıyafet seçerken künefeci Furkan aradı ve Tarçın'ı bulduğunu söyledi. O sırada yanımızda bulunan Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği gönülleri yanımızda oldu ve bize destek verdi. Onların koordinasyonuyla Tarçın'a kavuştuk. Kızlarım hep okulda olduğu için ben Tarçın'la uyuyorum, Tarçın'la kalkıyorum. Çocuklarımdan daha çok benimle zaman geçiren bir kedi. Canımın biri orada kalmıştı. Şimdi aile olduk, şimdi tamamlandık" dedi.

Altun'un kızı Sude Kayı ise, "Tarçın yaklaşık 5 yıldır bizimle beraber ve ailemizin bir parçası oldu. 24 gün boyunca bizim aklımız ondaydı. Deprem olurken dahi biz Tarçın'ı almaya çalıştık. Çok korkup kaçtı. 24 gün boyunca her yerde aradık, ilanları çıkardık. Nihayet bulundu ve çok mutluyuz" diye konuştu. - MUĞLA