Depremlerde Hasar Gören Hatay Gastronomi Evi Kapılarını Mersin'de Açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Gastronomi Evi, Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’na taşındı. İçerisinde gastronomi ve yöresel ürünlere dair müze, atölyeler ve stantların bulunduğu Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nın ilk konukları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Gastronomi Evi, Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'na taşındı. İçerisinde gastronomi ve yöresel ürünlere dair müze, atölyeler ve stantların bulunduğu Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nın ilk konukları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş oldu.

Eski Gülnar Oteli, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteği ile tamamladığı çalışmaların ardından 'Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı' olarak hizmet vermeye başladı. Başkan Seçer, 'Mutfağımızı Paylaşıyoruz' projesi ile konak içerisinde Hatay'ın dünyaca ünlü yöresel lezzetlerinin de misafirlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Hatay yemeklerinin malzemesinin Hatay'ın yerel üreticisinde geleceğini aktaran Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Hataylı, orada depremi yaşamış kardeşlerimiz, Mersin Büyükşehir Belediye'mizin bu mekanında Hatay Büyükşehir Belediye'mizin Gastronomi Konağı'ndaki çalışmalarını oradan alıp geçici bir süreliğine de buraya taşımış olacaklar. Bu süre içerisinde Hatay mutfağının yaşaması, sürdürülebilirliği adına böyle bir çalışmayı Hataylı kardeşlerimizle Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'mızda gerçekleştireceğiz. İnşallah çok yakın zamanda Hatay'ı hep beraber tekrar inşa edeceğiz. Orada artık yaşam tekrar vücut bulacak, Hataylı kardeşlerimiz orada mutlu günlerine tekrar ulaşacaklar ve biz de bugünleri üzülerek anacağız. Ama bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zaman mutlulukla anacağız. Bütün Mersinlileri Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'mıza bekliyorum."

Hatay'da da büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından kenti yeniden ayağa kaldırma çalışmaları içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Savaş, şöyle konuştu:

"Hatay'ın yaşaması lazım. Hatay'ın kendine ait güzelliklerinin dünyaya tanıtılması lazım. Özellikle Büyükşehir Belediyeleri'miz İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin, Ankara, İzmir, Tekirdağ, bütün belediyelerimiz bize çok destek verdi. Tabii ki Mersin, Adana çok daha özel. Çünkü biz kadim komşuyuz. Bizim birbirimize özel destek vermemize gerek yok. Biz her zaman için yan yana ve omuz omuza olmak zorundayız. Bu deprem sürecinde biz hem Mersin'den hem Adana'dan çok destek gördük. Zaten ihtiyacımız olmasa da biz hep birbirimize destek veriyorduk."

Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nın iki kentin lezzetlerini tanıtması açısından önemli olduğuna değinen Savaş, şöyle devam etti:

"Hataylı hemşehrilerimizden en az 200 bin kişi şu anda Mersin'de. Mersin Büyükşehir'in, ilçelerimizin misafiri… Onlar da gelip burada hem Hatay'ın hem Mersin'in yemeklerini yiyecekler. Ama şu var ki Hatay'ı hayata bağlamamız, tekrardan dünyayla entegre hale getirmemiz lazım. Hatay'ın bütün insanlarının moral motivasyona ihtiyacı var. Burası müthiş olmuş, herkese tavsiye ederim. Biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hem Hatay hem Mersin kazansın istiyoruz. Özellikle hem Meral Hanım'a hem Nazan Hanım'a hem de görünmez kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nın açılışının depremden önce planlandığını belirten Meral Seçer de şunları dile getirdi:

"Maalesef acı olaydan sonra açılışını bekletmek durumunda kaldık. Daha sonra UNESCO Hatay Gastronomi Evi ile kardeşliğimizi pekiştirecek bir proje geliştirdik. UNESCO Hatay Gastronomi Evi, Hatay'ın uluslararası tanıtılmasında Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Nazan Hanım'ın katkılarıyla çok güzel yerlere gelmişti. Bu üzücü olaydan sonra, tabii ki onlar da faaliyetlerini durdurdu. Bu süreç içerisinde biz hem Hataylılara manevi olarak biraz destek olmak hem de Hatay kültürünün ve tarihinin yaşamasına, tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla mutfaklarımızı buluşturduk.

Hem Hatay'dan hem de Mersin'den menüler olacak ve bu menüler düzenli olarak değişecek. UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin aşçıları ve çalışanları da tamamen burada olacaklar. Mersin Büyükşehir'in bu projesi gerçekten çok kıymetli. İnsanlarımızın burada tekrar hayata tutunması ve yeni bir başlangıç yapmaları için çok iyi bir fırsat oldu. Karşılıklı olarak çok mutluyuz. Herkesin Hatay-Mersin Gastronomi Evi'ni ziyaret etmelerini, bu kültüre ve insanlara destek vermelerini istiyorum. Hataylıların da en kısa sürede kendi hayallerini kurdukları Hatay'da yaşamak üzere güçlü çıkmalarını diliyorum."

Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'den proje önerisinin gelmesinin ardından hemen çalışmalara başladıklarını kaydeden Nazan Savaş da şunları belirtti:

"Biz bu projeye çok sevinerek 'Tamam' dedik ve hızlıca girişime başladılar. Bugün de start aldı. Tabii proje 'Hatay'da Gastronomi Evi hayata geçene kadar devam edecek' diye konuşuldu ama belli olmaz. Çünkü burada depremden etkilenerek Hatay'dan gelen çok fazla vatandaş var. Devam etmesini dilerlerse bir müddet daha böyle gider. Çok güzel bir mekan; ferah, dış dünya ile bağlantınızı kesiyor. Deprem bölgesinden geldiğimizden dolayı bizim için güzel bir motivasyon oldu. Çok güzeldi, umarım böyle devam eder. Bizim Hatay'daki gastronomi evimiz gerçekten alana bir lokomotif olmuştu. Sadece gastronomi alanı için değil, bu sektörle bağlantılı olan turizmi de canlandırmıştı. Ben buradaki mekanın da bu görevi üstleneceğini ve gerçekleştireceğini düşünüyorum."

MERSİN-HATAY DAYANIŞMASI BU MUTFAKTA BÜYÜYECEK

'Mutfağımızı Paylaşıyoruz' projesi kapsamında Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nda Mersin ve Hatay lezzetlerinden oluşan menüler oluşturulup, Hatay lezzetlerinin üretimi için hammadde temini de Hatay'dan yapılacak. Hatay lezzetlerinin hazırlanması ve sunumu için aşçı ve garsonlar istihdam edilirken, çalışanlara yönelik eğitimler de verilecek.

Mersin ve Hatay lezzetlerinin sunulacağı Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nda Hatay gastronomisinin depremler nedeniyle sekteye uğramadan nesilden nesile aktarılması hedefleniyor. Hatay'da hala tarımsal üretime devam eden hammadde üreticilerinin üretim yapmalarının devamlılığı sağlanarak sürdürülebilir bir ekonomik gelir kazanmalarına katkı yapılırken, Hatay Gastronomi Evi'nin faaliyetlerine devam etmesi sağlanarak ilerleyen zamanlarda Hatay'da tekrar kurulmasına destek verilecek.