Depremlerde en fazla hasar alan ilçelerin başında gelen Nurdağı, havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremde en çok yıkıma uğrayan yerlerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaralar devlet eliyle sarılmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremde en çok yıkıma uğrayan yerlerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaralar devlet eliyle sarılmaya çalışılıyor. Adeta enkaza dönen ilçede, çadır kent ve konteynerler kuruldu. Evlerinde ağır hasar oluşan vatandaşlar, eşyalarını kamyonlara yükleyerek başka şehirlerde oturan akrabalarının yanına göç etmeye başladı. Yardımların sürdüğü ilçede çocuklar parklarda oynayarak depremi unutmaya çalışırken, depremde fayın oluşturduğu kırılma köyü ortadan ikiye böldü.

İHA ekibi tarafından dron ile görüntülenen Nurdağı'nda, hayatın normal akışına girebilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. İlçede bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için de yardımlarda sürüyor. Nurdağı'nda vatandaşlar kurulan çadır kent ve konteynerlere geçici süreyle barınmaları için yerleşti. Bazı vatandaşlar da ağır hasar gören evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını kamyonlara yükleyerek başka şehirlere göç etmeye başladı.

Yaşanan depremde birçok yakınını kaybettiğini, Mersin'e göç etmek için evlerini taşıdıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Ayşe Başpınar, "Çok büyük bir afetti. Çok kaybımız var. Ata topraklarımızı mecburen bırakıp Mersin'e akrabalarımızın yanına taşınıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından binalarda yapılan ilk hasar tespit verilerine göre, depremlerden en çok hasar alan ilçeler; Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri oldu.

Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. İlçede 10 bin 579 binada hasar tespit incelemesi yapıldı; 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi.

Nurdağı ilçesinde, ikinci el oto alım-satım merkezinde de büyük tahribat oluşurken, çok sayıda araç hurdaya döndü. Depremlerde neredeyse enkaz yığınına dönüşen Nurdağı'nda meydana gelen hasar, depremin şiddetini gözler önüne serdi. İlçenin Kahramanmaraş Bulvarı boyunca uzanan oto alım-satım bölgesinde yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi.

Öte yandan, Nurdağı'na bağlı Gökçedere köyünde depremde fayın oluşturduğu kırılma yarıklara neden oldu. - GAZİANTEP