Depremlerde Arama Kurtarma Dernekleri Vatandaşları Bilinçlendirdi

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 11 ilde fedakarca çalışan arama kurtarma dernekleri, açtıkları stantlar ile vatandaşları bilinçlendirdi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak tanımlanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 11 ilde fedakarca çalışarak enkaz altından onlarca vatandaşı canlı olarak çıkaran ekipler, depremin yıldönümünde stant açtı. AFAD öncülüğünde Cumhuriyet Meydanında açılan stantlarda, itfaiye başta olmak üzere Türkuaz, ANDA arama kurtarma ekipleri, vatandaşları bilinçlendirdi. Stantları ziyaret eden Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, "Bugün 6 Şubat depreminin 1. yıldönümü. Ülkemiz afet ülkesi. Bir tarafta yangın çıkarken, bir tarafta deprem oluyor. Bir tarafta çığ oluyor. Biz ülke olarak bu tür afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Bizde bugün depremin 1. yıldönümü dolayısıyla afette görev yapan derneklerimizle ve AFAD'ımızla beraber burada bir farkındalık oluşturmak açısından Bir sergi oluşturduk. Genç bir ülkeyiz. Bu tür afetler her zaman olacak ama bizim bu konuda bilinçli olmamız lazım. Bu konuda farkındalığı artırmamız lazım. Afet meydana gelmeden önce tüm hazırlıklarımızı ona göre yapmamız lazım" dedi.

Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel de, "6 Şubat'ta yaşanan olay "felaket" olarak nitelendirdiğimiz bir olaydı. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Bizde depremde dernek olarak Hatay'da görev yaptık. 14 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarında bulunduk. Orası anlatılmaz, yaşanılacak bir alandı. Depremden sonra vatandaşlarımızın da arama kurtarma konusuna ilgileri arttı. Bizde dernek olarak gönüllü üyelerimizin sayısını artırdık ve eğitimler veriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ