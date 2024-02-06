Depremin yıldönümünde anma mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yüzyılın felaketi olarak nitelendirildiğini ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan mesajında, "Tam bir yıl önce tarihin en büyük acılarından birisini yaşadık. 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Depremde hayatlarını kaybeden tüm insanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız" dedi.

Depremin ardından millet olarak tüm dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma ve dayanışma seferberliğinin başlatıldığını vurgulayan Başkan Kaplan, "Milletimizin en büyük özelliklerinden birisi de birlik ve beraberlik ruhudur. Zor zamanlarda milletimiz her zaman birbirine kenetlenerek en zor, en acı günlerin yaralarını sarmayı bilmiştir. Bu büyük felaketi unutmamak gerek. Unutturmamak gerek" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kaplan, İslam Aleminin mübarek Miraç kandilini de tebrik ederek, "Depremin yıldönümünde Miraç Kandilini idrak ediyoruz. Miraç, tüm Müslümanları huzura, hakikate, yardımlaşmaya ve mağfirete davet etmektedir. Bizler de bu mübarek gecenin hürmetine deprem bölgesine daha fazla ilgi ve alaka göstermeli, maddi ve manevi desteklerimizi esirgememeliyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP