Depremin yıktığı Hatay'dan Eskişehir'e gelen kebapçı siparişlere yetişemiyor

ESKİŞEHİR - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından İskenderun'daki kebapçı dükkanı yıkılan Murat Çelik, Eskişehir'e gelerek yeni iş yeri açarken, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Murat Çelik, Hatay İskenderun ilçesinde kebapçılık yaparak geçimini sağlarken, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası işletmesinin yıkılmasıyla zor günler yaşadı. Ekmek teknesi olan işletmesinin yıkılmasıyla ne yapacağını bilemeyen Çelik, bir arkadaşını tavsiyesi üzerine Eskişehir'e gelerek yeni bir kebap salonu açtı. İskenderun lezzetlerini Eskişehir'e taşıyan Çelik, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken, İskenderun'da yaptığı lezzetleri burada daha iyi yapmaya çalıştığını söyledi. Depremin yaşattığı yıkımı acı bir şekilde yaşadığını belirten Çelik, "Çok şükür can kaybımız olmadı ama mal kaybı bayağı fazla oldu. Allah cana vereceğine mala versin, inşallah her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

Hatay'da yakalandığı depremin ardından uzun süre ne yapacağını bilmediğini dile getiren Murat Çelik, çok zor günler yaşadıklarını söyledi. Maddi zararın her zaman telafi edileceğini, önemli olanın sağlık olduğunu belirten Çelik şunları söyledi;

"Hatay İskenderun'dan geldik. 6Şubat sabahı zor bir güne uyandık, Allah kimsenin başına vermesin. Çok büyük, dünya tarihinin görmediği bir felaketi yaşadık. Bunu insanlara ne kadar anlatsam da acısını ancak yaşayan bilir. Çoluk çocuk olarak o anı çok kötü yaşadık. Oğlum neredeyse akli dengesini kaybedecek düzeye geldi. Çok şükür ailemizde can kaybımız olmadı ama çok sevdiğimiz dostlarımızı kaybettik. Ülke olarak gerçekten zor anlar yaşadık, Allah bir daha kimseye böyle bir an yaşatmasın. Hatay'daki işletmemizin üzerinde 24 daire vardı, 42 yıllık bir binaydı, ne yazık ki enkazın altında gitti. Sağlık olsun dükkanla doğmadık çok şükür Allah canımızı bağışlayıp, çoluk çocuğumuza bir sıkıntı vermedi elhamdülillah. Eskişehir'e gelmemize çocukluk arkadaşım vesile oldu. Depremden çok öncesinden, hatta 15 yıldır bana 'Ekibini al gel, burada potansiyel var' diyen bir arkadaşım vardı, o da burada ünlü bir dönercide çalışıyor. Bir çaresizlik, işimi kaybettim ve Eskişehir'de dükkan açmaya kara verdim. Çok şükür iyiyiz burada, Eskişehir halkına da sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Umutsuzluğa kapılmadım, Allah'a dua ettim, Allah bize yardım etti. İskenderun'un en güzel lezzetlerini buraya taşıdık. Etlerimiz kuzu etidir. Kuzu ciğer, kuşbaşı ve adana kebabı dahil her şeyi buraya taşıdık. İskenderun'da ne yapıyorsak burada daha iyisini yapmaya çalışıyoruz çünkü insanlar bizim hakkımızda konuşsun ve buraya gelip lezzetlerimizi tatsın istiyoruz. 'İnşallah Türkiye'nin herhangi bir şehrinde bir dükkan açmak nasip olur' diyordum, kötü bir vesile sonucu Allah nasip etti. Ne yapalım? Sağlık olsun diyorum."