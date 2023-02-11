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Depremin yıktığı binanın enkazında kalan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Yerel Haberler

Depremin yıktığı binanın enkazında kalan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da kaldıkları binanın enkazında kalan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.

Depremin yıktığı binanın enkazında kalan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi

KIRIKKALE - Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da kaldıkları binanın enkazında kalan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Merkez üssü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyülüğündeki depremin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Ahmet Efe Erinmez'in cansız bedeni çıkartıldı. 10 yaşındaki Efe'nin annesi, babası ve iki kardeşi de enkaz altından yaralı olarak kurtularak, tedavi altına alındı. Kırıkkale'ye getirilen Ahmet Efe Erinmez'in cenazesi, Nokta Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Kırıkkale Hatay Yerel Haberler

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