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Depremin yıkıntıları arasında doğum günü molası

Yerel Haberler

Depremin yıkıntıları arasında doğum günü molası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki depremin yıkıntıları arasında 14 yaşına giren Elif'e, polis ve AFAD ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki depremin yıkıntıları arasında 14 yaşına giren Elif'e, polis ve AFAD ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem afetinde çalışmalar devam ederken, Pazarcık ilçesinde bulunan Elif Özer'in doğum günü olduğunu öğrenen Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve Sinop AFAD ekipleri, depremin yıkıntıları arasında tek mum diktikleri pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

14 yaşına giren Elif'in yüzündeki gülümsemeyle moral bulan ekipler, zor günleri hep birlikte el ele vererek atlatma mesajı verdi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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