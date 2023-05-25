Depremin yaraları hep birlikte sarılıyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. Depremin ardından Konya'ya gelerek yurtlara yerleştirilen binlerce depremzededen büyük ekseriyeti geri dönerken, kalan depremzedelerin barınma, yemek, giyecek, sağlık, eğitim gibi tüm ihtiyaçları karşılanarak depremin yaraları hep birlikte sarılmaya çalışılıyor.

Depremzede vatandaşlar için güvenli ortam sağlanan illerin başında yer alan Konya'ya, deprem sonrası ilk etapta afetten etkilenen 16 bin 498 kişinin tahliyesi yapılarak, yurtlara, misafirhanelere yerleştirilmesi sağlandı. Deprem felaketinden itibaren Konya il merkezi ve ilçelerde bulunan KYK yurtları, kamu misafirhaneleri ve MEB yurtlarında şuana kadar 24 bin 987 depremzede vatandaş konakladı. Devletin deprem bölgesinde devam eden altyapı ve barınma şartlarını iyileştirme çalışmalarıyla 18 bin 257 depremzede gönüllü olarak KYK yurtlarından ayrılarak memleketlerine döndü. Bugün itibariyle Konya'da 22 KYK yurdunda toplam 6 bin 709 depremzede konaklıyor. Öte yandan, Konya'da öğrencilik durumu devam eden deprem bölgesi ikametgahlı bin 488 öğrenci afetzede de farklı yurtlarda konaklamaya devam ediyor.

"Bütün devlet kurumlarımızdan çok çok memnunuz"

Kahramanmaraş'tan depremin ardından yaklaşık 3,5 ay önce Konya'ya geldiklerini anlatan depremzede Bilal Terazi, "Beyhekim Kız Öğrenci Yurdu'nda ikamet ediyoruz. Sağ olsun devletimiz bizi buraya yerleştirdi. Geldiğimiz günden bugüne kadar memnuniyet içerisindeyiz. Konya Valiliğimizden, Konya Büyükşehir Belediyemizden, Kaymakamlığımızdan, Selçuklu Belediyemizden, bütün devlet kurumlarımızdan çok çok memnunuz. Hepsine teşekkür ederim, Allah razı olsun. Kaldığımız yurttaki bütün personellerimiz bize çok iyi davranıyorlar. Her türlü ihtiyaçlarımız fazlasıyla karşılanıyor. Daha iyisi de olamazdı" dedi.

Hatay'dan Konya'ya gelen depremzede Sezgin Beyazkaya da buradaki insanların misafirperverliğini, yardım severliğini hiç böyle bilmediğini, anlatılanlardan çok öte olduğunu gördüğünü söyledi. Beyazkaya, insanların, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının kendilerine yardımcı olduğunu, her çeşit giyim eşyası ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Beyazkaya, Konya'ya geldikten sonra Konya Valisine çıkmak istediğini, Hatay'da olduğunu öğrenince de gurur duyduğunu ifade etti.

Kahramanmaraşlı başka bir depremzede ise, eğitimci olduğunu belirterek, "İnsanlarınız güzel olduğu için, Konya'mız da çok güzel. Yemekler hazırlanıp önümüze geliyor. Nasıl itiraz edebilirim. Rabbime şükrediyorum, bizi bu nimetleri layık gördüğü için. Çocuklarımızdan görmediğimiz hizmeti bu insanlardan gördük. Saygıyla, sevgiyle hepsini anıyor ve ölmüşlerine rahmet okuyorum" ifadelerini kullandı.

Depremzede bir başka vatandaş da "Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, bürokratlardan, meclisimizden, devletimizin en küçüğünden büyüğüne, Konya halkıyla, Konya yöneticileriyle beraber Allah razı olsun. Burada ırk, dil, din farkı olmaksızın hepimize aynı eşit bir şekilde herkese aynı davranıldı. Yok sen şu görüştesin, sen bu görüştesin diye bir konu açılmadı. Siyaset açısından, toplumsal açıdan hiçbir ayrı görüş görmeksizin en güzel hizmeti burada gördük. Konya halkı, Konya yöneticileri, valisinden belediye başkanlarına, buradaki sorumlu olan müdürler, din görevlileri hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsi elleri öpülesi insanlar. Depremzede olarak mağduriyet yaşamadık. Ne şehir yöneticilerinden ne dışarıdan gelenlerden ne yurtta kalan personellerden hiç eksiği olmaksızın depremzedelere burada iyi bakılıyor" diye konuştu.

Yurtlarda konaklayan misafirlere her türlü hizmet veriliyor

Depremzede vatandaşlar, yurtlarda banyo ve tuvaleti oda içerisinde bulunan en çok 4 kişilik odalarda aile hassasiyeti gözetilerek konaklıyor, 3 öğün yemek servisi yapılıyor. Vatandaşlara yurtlarda bulunan çamaşırhaneden, çamaşır yıkama ve nevresim değiştirme hizmetinden faydalanmakla birlikte kişisel bakım, temizlik malzemesi yeterli miktarda temin ediliyor. Yurtlarda oluşturulan sosyal market aracılığı ile toplanan kişisel bakım, giyim ve gıda malzemeleri de vatandaşların hizmetine sunuluyor. Depremzede vatandaşların sağlık durumlarının anlık takibi açısından konakladığı yurtlarda İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen doktor ve hemşire tarafından sağlık hizmeti sunuluyor. Bütün yurtlarda anaokulu ve çocuk oyun alanları, kapasitesi yüksek olan yurtlarda ise yurt yerleşkesi içinde ilköğretim sınıfları oluşturulurken, sınıf oluşturulmayan yurtlarda taşımalı olarak yakın muhitlerdeki okullarda eğitim-öğretim hizmeti veriliyor. Bütün yurtlarda Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen polis ve koruma güvenlik personeli 24 saat esaslı görev yapıyor.

Konya Valiliğince "Kardeş Aile Uygulaması" hayata geçirildi

Yapılan çalışmalarda, depremin yaralarını sarmak, misafirlere güvenli ortam oluşturmanın yanında depremin psikolojik tahribatını bir nebze olsun iyileştirmek amacıyla Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatıyla "Kardeş Aile Uygulaması" hayata geçirildi. Uygulama ile KYK yurtlarında konaklayan misafir aileler ve gönüllü kamu görevlileri arasında daimi irtibatı sağlamak üzere uygun nitelikli kamu görevlileri belirlenerek hizmet için vazifelendirildi. Depremzede vatandaşların kamu kurumlarındaki (özellikle hastane, belediye, SGK, tapu, nüfus gibi) iş ve işlemlerinin en kısa sürede sonuçlanması için de bu kurumlar nezdinde Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından irtibat personeli görevlendirilirken, vatandaşların işlemleri belirlenen kamu görevlilerince bizzat takip edilerek ivedilikle sonuçlandırılması sağlanıyor. Konya'nın merkez ilçeleri yoğunluklu olmak üzere, toplam 16 ilçede depremzede vatandaşlara sağlık hizmeti sunuluyor. Deprem sonrasından şimdiye kadar Konya genelinde depremzede vatandaşlara, sadece Konya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından, 20 bin hanenin yaptığı 23 bin 200 sosyal yardım başvurusuna istinaden 22 milyon 600 bin Türk Lirası nakdi yardımı yapıldı. - KONYA