Depremin vurduğu Osmaniye'de seçim hazırlıkları

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de oy kullanılacak okullarda sandıklar kuruldu.

Yarın yapılacak, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ülke genelinde olduğu depremden etkilenen Osmaniye'de seçim hazırlıkları son aşamaya geldi. Oy kullanılacak okullara daha önce getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlisi olan öğretmenlere teslim edildi. Sandık başkanı olarak görev yapacak olan öğretmenlerden oy kullanılacak olan sınıfları seçime hazır hale getirmeleri istendi. Sınıflarda seçim düzeni oluşturuldu, vatandaşların rahat oy kullanabilmeleri için koyu renkli kabinler sınıflara yerleştirdi. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirleyecek şeffaf sandıklar da sınıflarda yerini aldı.

Bu sene ilk defa oy kullanacağı için heyecanlı olduğunu belirten seçmenlerden Berkay Bekir Aşık(19), "Bu dönem ilk defa oy kullanacağım için heyecanlıyım o yüzden oy kullanacağı okulu görmeye geldim. Ülkemiz için en hayırlısı ne ise olsun" dedi. - OSMANİYE

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023