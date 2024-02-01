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Depremin Vurduğu Hatay'da Yıkılan Bina Anı Kameraya Yansıdı

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Hatay'da depremin vurduğu bölgede kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, binanın tamamen yıkıldığı görüldü.

Depremin vurduğu Hatay'da kontrollü olarak iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da asrın felaketinde çok sayıda bina yerle bir olmuş, binlerce binada hasar görmüştü. Kentte yürütülen çalışmalar neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kalaysa mahkeme sürecindeki binaların durumları netlik kazanmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binada iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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