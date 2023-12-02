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Depremin Vurduğu Hatay'da 35 Yıllık Kalaycı Ekmek Parasını Çekiç Sallayarak Kazanıyor

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Hatay'da yaşanan depremin ardından enkaz çarşısında çalışan 35 yıllık kalaycı Ali Devecioğlu, çekiç sallayarak geçimini sağlıyor. Depremden sağ kurtulan Devecioğlu, çeşitli işler yaparak hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Enkaz çarşısının kalaycısı, 35 yıldır çekiç sallayarak ekmek parasını kazanıyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 35 yıllık kalaycı Ali Devecioğlu, enkaz çarşısında çekiç sallayarak ekmek parasını kazanıyor.

Asrın felaketinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'da esnaf, büyük yıkımının ardından yaşama tutunmaya çalışıyor. Antakya ilçesi Uzun Çarşı'da kalaycılık yapan 51 yaşındaki Ali Devecioğlu, 35 yıldır çekiç sallayarak geçimini sağlıyor. Depremden sağ kurtulan Devecioğlu; lehim işleri, şemsiye, nargile tamiri, baca şapkaları yapımı ve tamiri yapıyor.

"Hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız"

6 Şubat depreminin ardından enkazın altından kendi çabasıyla çıkan Devecioğlu, depremden dolayı dükkanında çok hasar olduğunu belirterek "Şu an rahat bir yer olmadığı için bu dükkanda çalışmaya devam ediyorum. Hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Fazla bir işimiz yok şu an. Önceden geçimimizi iyi kötü sağlıyorduk. İşlerimiz o zamanlar iyiydi ama şu an çok durgunluk var" dedi.

"Bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum"

Uzun çarşıda teneke işlemeciliğini yapan iki kişi kaldığını belirten Devecioğlu, "Bu işi yapanların arasında en genci benim. Bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece bu işi devam ettirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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