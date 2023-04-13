Depremin vurduğu camide dikkat çeken görüntü: Minarelerden biri yıkıldı, diğeri kaldı

İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta bulunan bir caminin iki minaresinden biri dimdik ayakta dururken, diğeri ise tamamen yıkıldı.

İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta bulunan bir caminin iki minaresinden biri dimdik ayakta dururken, diğeri ise tamamen yıkıldı. Mahallede esnaflık yapan Özkan Muluk, "Bir tanesi sağlam duruyor. Çok farklı duygulara girdik, çok farklı bir olay" dedi.

6 Şubat'taki iki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde birçok bina yıkılırken, çok sayıda da can kaybı yaşlandı. Depremlerde iki minareli Kıllı Sanayiciler Camii de büyük hasar aldı. Minarelerden biri tamamen yıkılırken, diğeri ise dimdik ayakta kaldı. Enkaza dönüşen minarenin yola doğru devrildiği dikkat çekti. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı. Bazı vatandaşların da namazını caminin avlusunda kıldığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Adem Kök, depremin çok şiddetli olduğunu ifade ederek, minarelerden bir tanesini yıkıldığını diğerinin de ayakta kaldığını söyledi. Kök, yıkımın büyük olduğunu ve bir daha bugünleri yaşamamak için Allah'a dua ettiğini kaydetti.

Mahalle esnafından Özkan Muluk ise, "Ben 3 gün sonra geldim, yurt dışındaydım. Depremi eşim ile çocuğum yaşadım. Çocuğum zaten bir karış yerden kurtuldu. Allah razı olsun halkımız bize her türlü desteğini verdi. Halen tüylerim ürperiyor. Allah kimseye yaşatmasın, çok kötü bir olaydı" diye konuştu.

Cami minaresinin bir tanesinin sağlam durduğunu aktaran Muluk, "Çok farklı duygulara girdik, çok farklı bir olay. Çok şeylere tanık olduk" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ