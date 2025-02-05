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Osmaniye'de Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Anma Töreni

Osmaniye'de Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Anma Töreni
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Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarları, felaketin yıl dönümünde duygusal anmalara sahne oldu. Yakınları, Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek dua ederken gözyaşlarına hakim olamadılar. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, anılarını tazelerken acılarının hala taze olduğunu dile getirdi.

Osmaniye'de vatandaşlar büyük felaketin yıl dönümünden deprem mezarlığını ziyaret ederek yakınlarının mezarı başında gözyaşı içerisinde dua ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bin 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Osmaniye'de, depremin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenlerin yakınları deprem mezarlığını ziyaret etti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 yılında gerçekleşen 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde yakınlarını kaybedenler Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Deprem Şehitliği'ne gelerek dua ettiler. Yakınlarının mezarlarına çiçek ekerek sulayan vatandaşlar mezar başında gözyaşlarına hakim olamadılar.

6 Şubat depremlerinde eşi Semira Topalca (49) ve kızı Serap Topalca (18) kaybeden Hayrettin Topalca, "Deprem günü ben Bolu odunda kesiminde çalışıyordum. Eşimle ve kızımla deprem günü görüntülü konuştum ama gece uyuyamadım içimde bir huzursuzluk vardı. Sabaha karşı haber aldık deprem olmuş evim yıkılmış eşim ve kızım içerde kalmış oğlumda evdeydi o ama son anda yaralı bir şekilde kurtulmuş. O gün gelecektik gelemedik bayağı çaba harcadık yollar kapalıydı. 2 gün yolda kaldık sonra toprağa vermeyi erteledik geldikten sonra toprağa verdik" diye konuştu.

Depremde öğretmen abisi Doğan Barık'ı kaybeden Adem Barık,"Allah o günleri bir daha göstermesin sevgili abimin yanına geldim gene güler yüzlü bir öğretmendi. Allah mekanını cennet eylesin Allah bir daha böyle acıları milletimize göstermesin. Deprem günü en büyük acılardan birini yaşadık. Sabah kalktık her şey yıkılmış yer yerinden oynamıştı. Kardeşimi ve yengemi kaybettik, onlar iyi birer öğretmendi. Allah tüm öğretmenlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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