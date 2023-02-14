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Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi

Yerel Haberler

Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kayseri'de, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kayseri'de, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

6 Şubat tarihinde Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında İstasyon Caddesi üzerinde Sümer Köprüsü'nde bulunan kameraya kaydedilen görüntülerde köprü şiddetli bir şekilde sallanırken, köprü altında kalan araç sürücülerinin araçlarını güvenli bölgeye aldığı görülüyor. Ayrıca yaya vatandaşların da panikle kaçıştığı gözlemlenirken, köprünün şiddetli şekilde savrulması da yaşanan depremin ne kadar şiddetli hissedildiğini gözler önüne seriyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Kayseri Deprem Yerel Haberler

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