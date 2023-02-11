Depremin İskenderun'da geride bıraktığı acı tablo Yerel Haberler Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında şehirde tahribat içler acısı. Yıkılan binalar, yıkılmaya yüz tutmuş ve yan yatan binalar karadan görüntülendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında şehirde tahribat içler acısı. Yıkılan binalar, yıkılmaya yüz tutmuş ve yan yatan binalar karadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından İskenderun'da onlarca bina yıkılırken, binlerce yapı zarar gördü. İhlas Haber Ajansı, bölgedeki yıkılan binaları, zarar gören, yan yatan binaları karadan görüntüledi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş İskenderun Hatay Yerel Haberler

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