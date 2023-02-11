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Depremin İskenderun'da geride bıraktığı acı tablo

Yerel Haberler

Depremin İskenderun'da geride bıraktığı acı tablo

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında şehirde tahribat içler acısı. Yıkılan binalar, yıkılmaya yüz tutmuş ve yan yatan binalar karadan görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında şehirde tahribat içler acısı. Yıkılan binalar, yıkılmaya yüz tutmuş ve yan yatan binalar karadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından İskenderun'da onlarca bina yıkılırken, binlerce yapı zarar gördü. İhlas Haber Ajansı, bölgedeki yıkılan binaları, zarar gören, yan yatan binaları karadan görüntüledi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Yerel Haberler

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