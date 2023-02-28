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Depremin ilk saatlerinde askerin sahada olduğu görüntüler ortaya çıktı

Yerel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ilk saatlerinde yıkılan bir binanın enkazında askerlerin çalışma yaptığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ilk saatlerinde yıkılan bir binanın enkazında askerlerin çalışma yaptığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden 11 il etkilendi. Felaketin en fazla vurduğu illerden biri olan Hatay'da, İskenderun ilçesi de çok etkilendi. Yüzlerce binanın yıkıldığı ilçede hayat felç oldu. Depremin hemen ilk saatlerinde ise herkes yıkılan binalardan canlı kurtarmak için seferber oldu. Depremin meydana geldiği ilk günden bugüne askerin sahaya çıkmadığını söyleyenler olsa da, İskenderun'da depremden hemen sonra saat 08.00'de askerlerin Çay Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı bir binanın başında can kurtarmak için mücadele ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, askerin vatandaşlarla birlikte enkazın altında kalanları çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Yerel Haberler

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