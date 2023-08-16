Depremin acısını kitaba döktü

Yazdığı kitabın geliri ile torunlarının adını yaptıracağı kütüphanelerde yaşatacak

KAYSERİ - Kayserili Yazar ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Meral Bulut, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybeden torunları ve damadının adını 'Şehitlerim, Üç Gonca Gülüm' adlı kitabında yaşatıyor.

Yazar Meral Bulut'un kızı Şerife Darbaş ve ailesi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde Adıyaman'da yaşadıkları evin enkazında kaldı. Şerife Darbaş ve 6 aylık bebeği enkaz altından sağ olarak çıkarılırken, eşi Aydın Darbaş ve çocukları Ayşe İrem ile Muhammed Kerem Darbaş enkaz altında hayatını kaybetti. Yazar Bulut da, torunlarını ve damadını kaybetmenin acısını yazdığı kitap ile anlattı. Yazar Meral Bulut, kitaptan elde edeceği gelir ile torunlarının okuduğu okullara isimlerini vereceği kütüphaneler yaptırarak, isimlerini yaşatmayı istiyor.

Kitaptan elde edeceği gelirle Adıyaman'daki depremzedelere de yardım edeceğini söyleyen Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Yazar Meral Bulut, "Kitabım depremi anlatıyor, depremzedeleri anlatıyor. Bizim yaşadığımız acıları anlatıyor. Daha doğrusu benim ailemin ve 11 ilin yaşadığı acıları anlatıyor. Burada benim kayıplarım var. Adıyaman'da yaşayan damadımı ve torunlarımı kaybettim ben ve onların hayatını kaleme aldım. Depremi kaleme aldım, yazdım. Ağlaya ağlaya yazdım. Yazmak biraz zor oldu ama yazmak istedim. Çocuklarımı bu kitapta yaşatmak istedim. Kız olan torunum Ayşe İrem 13 yaşındaydı, erkek olan Muhammed Kerem 8 yaşındaydı, damadım Aydın da 40 yaşındaydı. Bu kitabın geliri ile Adıyaman'da çocuklarımın okuduğu okullarda kütüphane açmayı düşünüyorum. Çocuklarımın adını o kütüphanelerde yaşatmayı düşünüyorum. Vatandaşlarımız depremzedelerimizi unutmasınlar, onlara destek çıksınlar. Bu kitaptan alırlarsa ve bizlere destek verirlerse sevinirim. Kitaptan daha fazla gelir elde edebilirsem ben Adıyaman'daki depremzedelere yardım etmeyi düşünüyorum. Çocuklarımın okullarında açacağım kütüphanelere de Ayşe İrem Darbaş ve Muhammed Kerem Darbaş ismini vereceğim" dedi.