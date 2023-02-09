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Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı

Yerel Haberler

Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin 81'inci saatinde Hatay'da enkaz altından Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından, 1 yaşındaki Rami'yi de kurtardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin 81'inci saatinde Hatay'da enkaz altından Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından, 1 yaşındaki Rami'yi de kurtardı. Rami'yi gören vatandaşlar alkışlarla kurtarma ekiplerine moral verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremden 80 saat sonra Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde enkazın altından iki kardeşi daha sağ olarak çıkardı. Ekipler 81. saatte ise sağ çıkarılan çocukların 3. kardeşi 1 yaşındaki Rami'yi de enkaz altından çıkarmayı başardı. Yaşam alanından koridorundan itfaiye ekibinin kucağındaki Rami'nin az da olsa ağladığı görüldü. Rami'yi gören vatandaşlar ise alkışlarla destek verdi. İtfaiyecilerin, 'aslanım' diye sevdiği küçük çocuk tedavisi için ambulansa götürüldü. Anneye ulaşabilmek için enkazda çalışmalarını sürdürüyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hatay Yerel Haberler

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