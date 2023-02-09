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Depremin 4. gününde gelen kurtuluşlar, gönüllülerin moral kaynağı oluyor

Yerel Haberler

Depremin 4. gününde gelen kurtuluşlar, gönüllülerin moral kaynağı oluyor

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi depremin 4. gününde ardı ardına yaptığı kurtarma çalışmalarıyla büyük sevinç yaşattı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi depremin 4. gününde ardı ardına yaptığı kurtarma çalışmalarıyla büyük sevinç yaşattı. Cam Piramit'te kurulan Yardım Toplama Merkezi'nde Hatay'daki çalışmaları anbean takip eden gönüllüler, Hatay'dan gelen haberle moral buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin depremin 84'üncü saatinde enkazdan depremzedeleri sağ çıkardığını öğrenen gönüllüler alkışlarıyla kahraman itfaiyecilere teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te oluşturduğu Yardım Toplama Merkezi'nde büyük bir özveriyle çalışan gönüllüler, deprem bölgesinden gelen haberlerle moral buluyor. Hayırseverlerden gelen yardımları elden ele taşıyarak kolileyen gönüllüler işe daldığı bir sırada yapılan anonsla işlerine kısa bir mola verdi. Depremin 84. saatinde Hatay'da 21 yaşındaki bir gencin Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldığının anons edilmesi üzerine gönüllülerin yüreğine su serpildi.

Moral ve motivasyon kaynağı

Umutların tükendiği bir anda depremin 84'üncü saatinde Hatay'dan gelen kurtarma haberini alkışlar ve ıslıklarıyla karşılayan gönüllüler bu tür haberlerin kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesinde görev yapan ekiplerine teşekkür eden gönüllüler, "Her kurtarma anonsu geldiğinde burada olduğumuz için daha çok mutlu oluyoruz. Kurtarma anonslarını duyunca tüm yorgunluğumuz gidiyor ve moral buluyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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