Depremin 258'inci saatinde kurtarılan Neslihan Kılınç'ın enkaz altındaki ilk görüntüsüne İHA ulaşıldı Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nden 258'inci saatte çıkarılan Neslihan Kılınç'ın enkaz altındaki ilk görüntülerine İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaşıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nden 258'inci saatte çıkarılan Neslihan Kılınç'ın enkaz altındaki ilk görüntülerine İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaşıldı. Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekiplerinin bir kişinin canlı olduğunu tespit etmesinin ardından, 29 yaşındaki Neslihan Kılınç depremin 258'inci saatinde kurtarıldı. Kılınç'ın enkaz altındaki görüntüsüne İHA ekipleri ulaştı. Görüntülerde Kılınç'ın bir yatak üstünde durduğu, üzerine moloz yığınlarının olduğu ve sağlık ekiplerinin ilk müdahale yaptığı anlar yer aldı. Müdahalenin ardından Kılınç, tedavi altına alınmak üzere ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Yerel Haberler

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