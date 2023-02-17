Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara'ya sevk edildi Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 248'inci saatte arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 248'inci saatte arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Kahramanmaraş'a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda depremin 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kahramanmaraş Havalimanı'nda kendisini bekleyen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. Ölmez'in tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam edecek. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Ankara Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara'ya sevk edildi - Haberler

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