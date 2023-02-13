Depremin 177. saatinde inanılmaz kurtuluş Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Antakya'da 5 katlı binanın enkazında kalan 41 yaşındaki Esma, depremin 177. saatinde sağ olarak çıkartıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Antakya'da 5 katlı binanın enkazında kalan 41 yaşındaki Esma, depremin 177. saatinde sağ olarak çıkartıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Korkmaz Apartmanında enkaz altında kalan 41 yaşındaki Suriye uyruklu Esma'dan yaşam belirtisi alan ekipler enkazdaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma, JAK, UMKE, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, ANDA ekipleri tarafından enkazda yapılan çalışmalarda 41 yaşındaki Esma'ya ulaşıldı. Depremin ardından 177. saatte canlı olarak enkazdan çıkartılan Esma, sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Antakya Hatay Yerel Haberler

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