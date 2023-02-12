Depremin 152. Saatinde Hatay'da 85 Yaşındaki Kadın Enkazdan Kurtarıldı Yerel Haberler Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin 152. saatinde 85 yaşındaki bir kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. MUHAMMET FATİH BAŞCI Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 152. saatinde 85 yaşındaki bir kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevrede toplam 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlamıştı. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE timi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin yer aldığı arama kurtarma çalışmasında Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 85 yaşındaki Muhtia P. isimli bir kadın, depremin 152. saatinde sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan Muhtia P.'nin tedavisi yapılmak üzere ambulans helikopter ile Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi. Kaynak: ANKA / Yerel Antakya Burdur Hatay Yerel Haberler

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