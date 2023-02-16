Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi

Yerel Haberler

Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi Kahramanmaraş depreminin en çok zarar verdiği Hatay'daki son durum dron ile havadan görüntüledi.

Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş depreminin en çok zarar verdiği Hatay'daki son durum dron ile havadan görüntüledi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 11'inci gününe girildi. Depremin en çok hasar verdiği Hatay'da sabah saatlerinden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ederken, enkaza dönen şehir merkezinin son hali de havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde sahada taramaların sürdüğü şehirde, umutların kesildiği noktalarda iş makineleri ile enkazlar da tedbirli olarak çalışmayı sürdürdü.

İş makinelerinin de desteğiyle her iki binadan birinin yıkıldığı şehirde enkazlar ve kentin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Hatay Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title