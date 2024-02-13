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Depreme yakalanan sürücü son anda hayatta kaldı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde trafikte yakalanan bir sürücü, otomobilini güvenli alana çekerek hayatta kalmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme trafikte yakalanan vatandaş, son anda hayatta kalmayı başardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sercan Bayraktar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depreme otomobiliyle trafikteyken yakalandı. İş yerinden çıkıp evine gitmek için yola çıkan Bayraktar, dişi ağrıdığı için Trabzon Caddesi istikametinden Hükümet Bulvarı'nda bulunan nöbetçi eczaneden ilaç almak için yoluna devam etti.

Eczanenin önüne geldiğinde otomobilinde depreme yakalanan Bayraktar, soğukkanlılığını koruyarak otomobilini güvenli alana çekti. Bayraktar'ın yaşadığı deprem anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücünün depreme trafikte yakalandığı ve eczanenin olduğu binanın yıkıldığı görüldü.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Bayraktar, "Görüntülerde görüldüğü üzere yukarıdan araç ile gelen kişi bendim. Ben iş yerimden mesaiden çıkmış dişim ağrıdığı için eczaneden ilaç alıp eve gidecektim. Trabzon Caddesi istikametinden merkez otobüs durağı istikametindeki eczaneye gidiyordum. Deprem başlamıştı, ben aracın içinde olduğumdan pek hissedemedim. Eczane açık mı diye kafamı eğdim ve baktığım esnada camların patladığını gördüm. İçeride tüp patlaması zannettim. Öyle değildi ilerleyen dakikalarda acı bir şekilde gösterdi. Can havliyle direksiyonumu kırdım ve eczanenin bulunduğu bina aracımın bulunduğu alana yıkılmıştı. 5-10 saniye gecikme olsa direksiyonu kıramasam ya da şok haline girsem enkaz altında kalacaktım. Eczaneden bir kişinin dışarı doğru koştuğunu fark ettim ve daha sonra eczanenin içerisinde bir kişi daha kalmış ve hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı günlerdi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabırlar diliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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