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Depremden Sonra Hayata Sarılan Emre Yüksek'in Mutluluğu

Depremden Sonra Hayata Sarılan Emre Yüksek'in Mutluluğu
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Hatay'daki depremin ardından bacaklarını kaybeden 21 yaşındaki Emre Yüksek, yeni protez bacakları ile evlendiği eşi ve 2 aylık bebeğiyle birlikte dışarıda el ele yürüyerek mutluluğu yaşıyor. Yüksek, yeni protezinin yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor.

Hatay'da depremde 2 bacağı ampute olan ve protez bacakları sayesinde yeniden yaşama tutunan 21 yaşındaki Emre Yüksek, depremin ardından evlendiği eşinin elini tutarak kucağında evladıyla gezmenin mutluluğunu yaşıyor.

6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bine yakın can kaybı yaşanırken, çok sayıda kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı. Depreme Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde yakalanan 21 yaşındaki Emre Yüksek de enkazdan 2 gün sonra kurtarılmıştı. Enkazdan kurtarılma anı cep telefonuna yansıyan Yüksek, tedavi sürecinde 2 bacağını kaybetmiş ve protez bacak takılmıştı. İlk takılan protezinde sorunlar yaşayan Yüksek'in diz kapağında kayma ve kalça kemiğinde çıkık olmuştu. Yüksek hayırseverlerin destekleri sayesinde yeni protezine kavuştu. Depremden sonra tanıştığı eşiyle geçen yıl evlenen Yüksek'in 2 ay önce de bir evladı oldu. Genç çift, el ele evlatlarıyla birlikte yürüyebilmenin mutluluğunu protez bacaklar sayesinde yaşadı.

"Yeni protez sayesinde yaşam kalitem ilk proteze göre daha fazla arttı"

Yeni protezi sayesinde yaşam kalitesinin ilk proteze göre arttığını ifade eden genç Yüksek, "İlk protezlerde bayağı bir sıkıntı yaşadım. Diz kapağımın kaymasına sebep oldu. Diz kapağımın kayması benim için kötü bir durumdu. Protezi yenileme hakkım olduğunu öğrendim. Protezi yenilemek amacıyla çıktığım yolda çoğu eş dost bana destek oldu. Yeni protezimi taktım ve rahat yürüyebiliyorum araç da kullanabilirim. Yeni dizüstü olan protezde direnç vardı ve öncekinde yoktu. Yeni protezimle bisiklet sürebiliyorum. Yaşam kalitem ilk proteze göre daha fazla arttı. Beni gerçekten fazla rahatlattı" dedi.

"Evladımı kucağıma alıp dışarı çıkıp gezmek gerçekten çok güzel bir duygu oluyor"

Yeni protezi sayesinde evladını kucağını alıp gezdirebildiğini söyleyen Yüksek, "Büyüklerin ellerinden öper, 2 aylık bir oğlum oldu. Yeni protez kullanışlı olduğu için oğlumu kucağımda taşıyabiliyorum. İlk protezle devam etseydim oğlumu kucağıma alıp taşıyamazdım ve dışarı çıkarıp gezdiremeyecektim. Yeni protezle rahat bir yürüyüş yapabiliyorum ve daha iyi bir hayata geçiş yaptım" şeklinde konuştu.

"Kocamla el ele tutuşup gezmek çok güzel bir duygu ve bu şekilde tam bir aile olduk"

Eşinin yeni protezleri sayesinde dışarda el ele gezebildiklerini dile getiren Nur Yüksek, "Depremden sonra 6 Ağustos'ta kocamla tanıştım. Zaman geçerken evlendik. 2 aylık yeni evladım oldu. Kocamın ilk protez takıldığında rahatça gezemiyorduk ama yeni protez takıldıktan sonra rahatça dışarıda gezebiliyoruz. Kocamla el ele tutuşup gezmek çok güzel bir duygu ve bu şekilde tam bir aile olduk" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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