Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremden sonra hayalet şehre dönüşen Elbistan, gece vakti böyle görüntülendi

Yerel Haberler

Depremden sonra hayalet şehre dönüşen Elbistan, gece vakti böyle görüntülendi

Çok sayıda binanın yıkıldığı, sağlam binaların da terk edildiği depremin merkez üssü Elbistan, gece vakti görüntülenerek depremin verdiği yıkımın boyutu ortaya konuldu.

Çok sayıda binanın yıkıldığı, sağlam binaların da terk edildiği depremin merkez üssü Elbistan, gece vakti görüntülenerek depremin verdiği yıkımın boyutu ortaya konuldu.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Kahramanmaraş'ta ve diğer 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Şehir genelinde 10 binden fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı, binlerce de bina yıkıldı.

Elbistan'da depremin 17'nci gününde gelinen nokta İhlas Haber Ajansı (İHA) ekipleri tarafından cadde cadde, sokak sokak görüntülendi. İlçenin deprem sonrası hayalet bir şehre dönüştüğü görülürken, yıkılan binalar dışında sağlam kalan ya da az hasarlı bina, iş yeri ve yapıların da terk edildiği dikkati çekti.

Zifiri karanlığın hakim olduğu şehir, depremin verdiği yıkımı tam anlamıyla göstermiş oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title