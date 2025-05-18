Depremden Etkilenen Gençler İçin Yeni Proje Başladı

Depremden Etkilenen Gençler İçin Yeni Proje Başladı
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Şehir Akademi Derneği'nin öncülüğünde hayata geçirilen 'Kitaplarım ve Arkadaşlarımla İyi Hissediyorum' projesi, depremzedelerin duygusal ve dilsel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Proje toplantısında, eğitimdeki önemi ve uygulanacak yöntemler anlatıldı.

Depremden etkilenen gençlerin güçlendirilmesi programı çerçevesinde, Şehir Akademi Derneği öncülüğünde hayata geçirilen "Kitaplarım ve Arkadaşlarımla İyi Hissediyorum" projesi başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonu'nun ev sahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Şehir Akademi Derneği Başkanı Mirza Gökdemir, öğrencilerin duygusal ve dilsel gelişimini desteklemeyi hedefleyen bu projeye duydukları inancı dile getirdi.

Ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise projenin çok yönlü gelişim alanlarına katkı sağlayacağını vurgulayarak eğitimde duygusal ve psikolojik iyi olmayı destekleyen uygulamaların önemine dikkat çekti.

Proje Koordinatörü İbrahim Doyumaç ise yaptığı sunumda projenin temel hedeflerini ve uygulanacak yöntemleri sundu. Kitap temelli psikoeğitim etkinlikleri ve bibliyoterapi uygulamalarıyla öğrencilerin ruhsal ve dil gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca proje araştırmacılarından Doç. Dr. Ahmet Tanhan'ın yürüttüğü kısa bir klinik uygulama gerçekleştirildi. Tanhan, kolaylaştırıcılar ve katılımcılarla birlikte yapılan uygulamayı örnekleriyle anlatarak etkinliklerin öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini ve dil yetilerini güçlendirmeye yönelik olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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