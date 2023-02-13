Depremden etkilenen çocuklara moral oldular Yerel Haberler Depremin ardından yaraların sarılmasına devam ediliyor. Depremin ardından yaraların sarılmasına devam ediliyor. Kahramanmaraş'a giden Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, çocukları eğlendirmek için onlarla birlikte şarkılar söyleyip oyun oynadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı Cihan Çetinkaya ve arkadaşları, deprem sonrası yaraları sarmak için Kahramanmaraş'a gitti. Depremden etkilenen çocuklara ve gençlere moral vererek yardımcı olan ekip, onlarla birlikte oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Beyoğlu Yerel Haberler

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