Depremden etkilenen 10 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler 13 Şubat'a kadar tatil
Yerel Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, depremden etkilenen 10 ilde, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin 13 Şubat'a kadar tatil edildiği bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, depremden etkilenen 10 ilde, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin 13 Şubat'a kadar tatil edildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremden etkilenen 10 ilimizde, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Yerel