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Hatay'da depremde yaralı olarak kurtarılan baba yaşam mücadelesini kaybetti

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Hatay'da enkazdan depremin 5'inci günü yaralı olarak kurtarılan Yusuf Harmancı, 18 aydır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Harmancı, evlatları ve eşinin yanına defnedildi. Hatay'da asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de acılar yaşanmaya devam ediyor.

Hatay'da enkazdan depremin 5'inci günü yaralı olarak kurtarılan 58 yaşındaki Yusuf Harmancı, 18 aydır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Harmancı, kendisinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda can veren 2 evladı ve eşinin yanına defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de acılar yaşanmaya devam ediyor. Depreme Antakya ilçesinde yakalanan Harmancı ailesinden 57 yaşındaki anne Zeynep Harmancı'nın, 21 yaşındaki Beyzanur Harmancı'nın ve 23 yaşındaki Mahmut Harmancı'nın enkazdan cansız bedeni çıkarılmıştı. Aynı binanın enkazından depremin 5'inci gününde çıkarılan baba Yusuf Harmancı da Mersin'de tedavi altına alınmıştı. Depremin üzerinden geçen 18 ayda yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren baba Harmancı'dan acı haber geçtiğimiz günlerde geldi. Yaşlı adam aylar süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Harmancı'nın cenazesi Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde bulunan Deprem Şehitliği'nde toprağa defnedildi. Harmancı'nın evlatları ve eşinin arasında bulunan ve kendine ayrılan mezar yerine defnedilmesiyse yürekleri burktu. Şenköy Mahalle sakinlerinin yoğun katıldığı cenazede, Harmancı dualarla uğurlandı.

"Eniştemiz Yusuf Harmancı'yı evlatları ve eşinin yanına ortaya gömdük"

Eniştesi Harmancı'nın 18 aydır yaşam mücadelesini kaybettiği belirten Murat Yavuz, "Burada amcamın kızı Zeynep ve yeğenlerim yatıyor. 6 Şubat depreminde vefat ettiler. Babaları eniştemiz olur ve göçük altında kalmıştı. 18 aydan beri yoğun bakımdaydı. Maalesef onu da 2 gün önce kaybettik. Onu da bugün gömdük. Son deprem şehidimiz oldu. Evladı ve eşinin yanına ortaya gömdük kendisini. 18 aydan beri yaşam mücadelesi veriyordu. Maalesef depremden çıktığında da kolunu kesmişlerdi. Yoğun bakımda arada kendine geliyordu. Bağırıp çağırıyordu ama başka da tepki veremiyordu. İki gün önce de tamamen vefat etti. Deprem 18 ay geçti ama depremi unutamadık ve unutamayacağız da şu an ayaklarım titriyor. Atlatamadık biz hiçbir şekilde depremi atlatamadık" dedi.

"Depremde eşi ve çocukları şehit olarak çıktı ama kendisi yaralı çıktı"

Harmancı'nın cenazesine katılan Hüseyin Çağırır ise, "Bu arkadaşımız 6 Şubat depreminde yaralı olarak çıkarıldı. İlk olarak tedavi için Mersin'e gitti. Uzun bir süre Mersin'de kaldı ve orada bazı uzuvlarını kaybetti. Bir kolu kesildi. Ondan sonra Konya'ya gitti. Yaklaşık 3 ay önce de Antakya'ya geri getirildi. Yoğun bakımda kaldı. Bugün de vefat etti. 6 Şubat'tan beri yoğun bakımdaydı. Burada eşi ve iki çocuğu var. Depremde eşi ve çocukları şehit olarak çıktı ama kendisi yaralı çıktı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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