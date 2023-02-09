Depremden 87 saat sonra 13 yaşındaki Meryem sağ olarak kurtarıldı Yerel Haberler Depremden 87 saat sonra 13 yaşındaki Meryem sağ olarak kurtarıldı Gaziantep'te arama kurtarma çalışması yürüten Burdur MEB AKUB ekibi depremden 87 saat sonra 13 yaşında bir kız çocuğunu kurtardı. Depremden 87 saat sonra 13 yaşındaki Meryem sağ olarak kurtarıldı BURDUR - Gaziantep'te arama kurtarma çalışması yürüten Burdur MEB AKUB ekibi depremden 87 saat sonra 13 yaşında bir kız çocuğunu kurtardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Burdur'dan birçok ekip afet bölgesine hareket etmişti. Depremin ilk gününden itibaren hummalı bir çalışma ile arama kurtarma çalışması yapan ekipler depremin 87. saatinde bir kurtarma gerçekleştirdi. Aralarında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB AKUB ekibinin bulunduğu arama kurtarma ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde yer alan Can Apartmanın enkazından 13 yaşında ki Meryem Alhatip'i kurtardı. 87 saattir enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Meryem ekipler tarafından sedyeye alındıktan sonra taşınarak ambulansa alındı. Meryem'i sağ salim kurtaran ekipler sevincini birbirlerini alkışlayarak yaşadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Gaziantep Burdur Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Depremden 87 saat sonra 13 yaşındaki Meryem sağ olarak kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.