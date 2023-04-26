Depremden 20 gün sonra üretime geçildi, 170 bin noktaya Maraş dondurması gidiyor

Kahramanmaraş'ta Alpedo Dondurma, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hem yaraların sarılmasına destek oluyor, hem de 20 gün sonra bin 500 kişilik ekip ile üretime geçerek ülkeye ekonomik katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta Alpedo Dondurma, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hem yaraların sarılmasına destek oluyor, hem de 20 gün sonra bin 500 kişilik ekip ile üretime geçerek ülkeye ekonomik katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta yarım asırdır dondurma sektöründe faaliyet gösteren Alpedo Dondurma, deprem sonrası üretimlerine devam ediyor. Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerinde bin 500 kişinin çalıştığı dondurma fabrikası, depremden 20 gün sonra üretime geçerek kapasitesini artırdı. Günlük 150 ton üretim yapan firma, yurt içinin yanı sıra 25 ülkeye de ihracat yaparak ülkeye döviz girdisi sağlanmasına destek oluyor.

Günlük 150 ton dondurma ürettiklerini ve 25 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem oldu. İlk günü biz de şehrimizdeydik biz de evimizdeydik. Hemen biz şehrimizin yaralarını sarmak adına saatlerce bu işin istişaresini yaptık. Çalışan kardeşlerimizi hızlı bir şekilde toparlamaya başladık. Daha sonra fabrikamızı faaliyete geçirdik. 20 gün içinde dondurma fabrikamızı çalışır duruma geçirdik" dedi.

"Biz şehrimizi çok seviyoruz"

Şu anda bu fabrikada bin 500 çalışanın olduğuna dikkat çeken Kervancıoğlu, "Hemen hızlı bir şekilde fabrikamızı aktive edip günlük 150 ton dondurmamızı üretiyoruz ve 170 bin noktaya satışını yapıyoruz. Bunların dışında 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu şehri bizler ayağa kaldırmak için mücadelesini veriyoruz. Çok kıymetli bir şehir biz şehrimizi çok seviyoruz. Bir tane Kahramanmaraş var. İnşallah bu şehri hep beraber ayağa kaldırmak için var gücümüz ile mücadelemizi veriyoruz. Burası sanayi şehri dondurmada dünyaca ünlü bir markamız Alpedo'muz var. Hızlı bir şekilde üretimimizi artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm sanayicilerimiz de bizim için değerli. Hep beraber olalım omuz omuza verelim birlikte beraberce bu şehri güzel bir yere taşıyalım" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ