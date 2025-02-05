Hatay'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altından yaralı kurtarılan ve aldığı darbe nedeniyle konuşamayan 17 yaşındaki Yeliz Seyyar, depremden 2 yıl sonra konuşmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depreme Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yakalanan Seyyar ailesinin 17 yaşındaki kızı Yeliz Seyyar, enkaz altında kaldı. Ailesi tarafından kurtarılan genç kız, kafasına aldığı darbe sonrası çenesinde kemik kaybı yaşadı ve çenesini hareket ettiremez hale geldi. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşamaya başlayan aile, önceden genç kızı elleriyle şırıngayla beslerken tedavi sürecinin ardından azda olsa yemek yiyebiliyor. Ailesiyle sadece yazılı olarak iletişim kurabilen Seyyar, şimdi ise ailesine 'anne' ve 'baba' diyerek seslenebiliyor.

"Kızım şimdi az da olsa konuşabiliyor ve yavaş yavaş sıvı yemekler yedirebiliyorduk"

Depremden 2 yıl sonra kızının durumunun daha iyi olduğunu ifade eden anne Fatma Seyyar, "Depremde kızım, oğlum ve ben enkazda kaldık. Biz kırıklarla atlatırken kızımın çenesi tamamıyla koptu. Hayırseverlerin yardımıyla özel hastanede ameliyat oldu ve bu hale geldi. Tekrardan bir ameliyat olacak. Ameliyattan sonra çeneye diş takılacak. Tedavi süreci bir yıl daha geçecek. Bu duruma da çok şükür 2 yıl geçti. Kızım şimdi az da olsa konuşabiliyor ve yavaş yavaş sıvı yemekler yedirebiliyorduk. Önceden şırıngayla besliyorduk. Şimdi ise az da olsa ağzını açabiliyor. Her 6 Şubat'ta aynı acıları hala yaşıyoruz. Kızım depremden sağ olarak kurtulduğu için mutluyum. 6 Şubat'ta kızıma yürüyüşe gidelim diyorum ama kızım gelmek istemiyor ve aynı anıları yaşamak istemiyor. Evimiz yıkıldıktan sonra oradan hiç geçemiyorum. Bir yıl sonra geçtiğimde evin enkazı kaldırılmıştı" dedi.

"Önceden anne diyemiyordum ama şimdi söyleyebiliyorum"

Yeliz Seyyar da, "2 yıl kötü geçti. İlk halime göre çok daha iyiyim. Çenem daha iyi oldu, biraz konuşabiliyorum ve az da olsa yemek yiyebiliyorum. Önceden anne diyemiyordum ama şimdi söyleyebiliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY