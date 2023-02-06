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Depremde zarar gören hastanede mahsur kalan hemşire ve hastalar kurtarıldı

Yerel Haberler

Depremde zarar gören hastanede mahsur kalan hemşire ve hastalar kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde zarar gören İskenderun Devlet Hastanesinde mahsur kalan hemşire ve hasta yakınları kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde zarar gören İskenderun Devlet Hastanesinde mahsur kalan hemşire ve hasta yakınları kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri en çok hisseden illerden biri de Hatay oldu. Depremde İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi de zarar gördü. Hastanede sağlık görevlileri ve hastalar mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve hastaları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, Yoğun Bakım Paliyatif Servisi'nde yatan hastayı enkazdan sağ olarak çıkardı. Ayrıca hastanede görevli hemşire de kurtarıldı. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İskenderun Elbistan Hatay Yerel Haberler

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