Depremde yıkılan evinin başında nöbet tutuyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremde yaşadığı binası yıkılan vatandaş enkaz kaldırma çalışmasını bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı vatandaş, meydana gelen Pazarcık depremi sonrası ağır hasar alan ve Elbistan depreminde de yıkılan binasının enkazından bir an olsun ayrılmadan nöbet tutuyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Simay Apartmanı'nın ikinci katında yaşayan Ali Gök (65), meydana gelen deprem sonrası yaşadığı olayı anlattı. Gök, merkez üssü Pazarcık olan ilk deprem sonrası çocuklarıyla beraber evlerinden kaçtığını ve gün içinde meydana gelen Elbistan depremi sonrası binalarının 17 yıllık Simay Apartmanı'nın yıkıldığını söyledi.

Yaşadığı binanın yıkıldığını, enkazı yanında nöbet tuttuğunu söyleyen Gök, "20 daireli bir apartmandı ve bizde bu binanın ikinci katında oturuyorduk. Deprem anında aşırı bir sarsıntı ile yataklarımızdan fırladık. Çocuklarımız vardı ve onları alıp kendimizi dışarı attık. O sırada bağıran insanlar vardı ve bazı komşularımızın kapıları açılmıyordu sıkışmıştı. Binanın karşısında park vardı ve bir daha sallandı ve o sırada karşıdaki binaların tamamı çömüş olarak gördük. Biz de o sırada tamamen tahliye olmuştuk. Bu bölgede can kaybı olmayan az apartmanlardan bir tanesi. Ben uzaklaşmıştım ve ikinci deprem Elbistan depreminde yerle bir olmuştu binamız. Ben şuanda burada her hangi bir enkaz kaldırımı olur diye bekliyoruz. Ev sahiplerimiz ile gruplarımızdan haberleşiyoruz. Şuanda ben varım burada enkaz başında bekliyorum belki komşularımızın değerli eşyaları vardı ve onlardan ne kurtarabilirsek diye beklemedeyiz" dedi.