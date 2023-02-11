Depremde yerle bir olan Hatay'da gece de kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken hastane çevresinde depremin 5. gününde çalışmalar gece de tüm hızlıya devam ediyor.

Depremde yerle bir olan Hatay'da gece de kurtarma çalışmaları devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken hastane çevresinde depremin 5. gününde çalışmalar gece de tüm hızlıya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaza dönen hastane ve evlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binlerce arama kurtarma görevlisi ve gönüllülerin eşliğinde hummalı çalışılma gece de havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde bir çok enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığı ve onlarca vincin kurulduğu görüldü. Enkazlardan gelecek mutlu haberleri ise yakınları enkazların başında bekliyor. Harabeye dönen kentte kurtarma çalışmaları havadan gece çekilen dron görüntüleriyle çekildi.