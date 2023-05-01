Depremde yaşamın yitiren ilkokul öğrencisi Yade konserle anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden ara tatilde memleketi Hatay'a giden ve depremde yaşamını yitiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan düzenlenen konserle anıldı.

Bodrum'da yaşamını sürdüren 2'nci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan, ailesiyle ara tatil için gittiği memleketi Hatay'da depremde yaşamını yitirmişti. Yade Hilal, Piyano Öğretmeni Ayben Ersoy'un girişimleriyle düzenlenen konserle anıldı.

Yade'nin piyano öğretmeni Ayben Ersoy, "Yade, benim için çok değerli, çok kıymetli bir çocuktu. Yade, binlerce kişiye piyano çalmak istediğini söylüyordu. Bu akşam bunun ilkini gerçekleştiriyoruz. Onu hep birlikte izleyeceğiz, onu anacağız. Birinci konuğumuz Yade Hilal Özcan'ı dinleyelim" dedi. Ayben Ersoy'un konuşmasının ardından Yade'nin piyano performansı sinevizyondan katılımcılara izletildi, oldukça duygusal anlar yaşandı.

Ayben Ersoy, Tayfun ve Bora Gencer'in sahne aldığı konserde Yade Hilal'in müzik okulundan arkadaşları da piyano çaldı, şarkılar seslendirdi. Konserden elde edilen gelirle Yade'nin okuluna kütüphane ve müzik sınıfı yapılacak.

İlçedeki bir özel okulda düzenlenen konsere Yade'nin babası Taner Özcan, annesi Ayşegül Özcan, babasının polis meslektaşları ile çok sayıda kişi katıldı. - MUĞLA