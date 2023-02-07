Depremde yaralananlara kan vermek isteyenler Kızılay'a koştu

Bursa'da Kızılay'ın mobil kan toplama merkezinde yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde deprem haberini öğrenen vatandaşlar Kızılay'ın kan bağışı talebine kayıtsız kalmadı.

Bu sabah merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay'ın yaptığı yardım çağrısına vatandaşlar, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun ilgi gösterdi. Deprem haberlerini gören vatandaşlar, Kızılay'ın yardım çağrısına kayıtsız kalamadı. Sabah saatlerinden itibaren kan bağışında bulunmak isteyenler, karlı hava şartlarına rağmen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ında bulunan Kızılay Mobil Kan Toplama Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

6 ayda bir kan bağışında bulunduğunu belirten Yurdaer Demir, "Şu an Güneydoğu bölgemizde meydana gelen depremden dolayı kan bağışında bulunuyorum. İnsanların yoğunluğu çok güzel bir şey. Sadece böyle durumlarda değil her zaman kan vermeyi tavsiye ediyorum. Kendim 6 ayda bir kan veren birisiyim. İnsanların bu duyarlılığına teşekkür ediyorum. Allah oradaki insanlarımızın yardımcısı olsun. Ölenlere baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Kan bağışında bulunmak için sıra bekleyen Eren Köseoğlu, "Kazazedelere yardımda bulunmak için kan bağışında bulunmaya geldim. Bugünkü yoğunluk çok güzel. Vatandaşlarımızın birbirine yardımcı olması, depremzedelere yardım etmesi, kan bağışında bulunması çok güzel. Ama keşke bu yoğunluk her zaman olsa, çünkü kan depoları boşalmıştı. Ama yine de böyle durumlarda yardımcı olmamız güzel bir şey. Daha farkındalık gerektiren bir şey aslında bu" dedi.

Herkesin elinden geldiğince yardımda bulunması gerektiğini ifade eden İsmail Bektaş, "Bugün için elimizden gelen tek bir şey var. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Herkes elinden geleni yapsın çünkü bu doğal bir afet. Biraz daha bu acıyı paylaşalım azaltalım istiyorum. 2 saat değil 5 saat de olsa bekleyip kanımı verim gideceğim" diye konuştu. - BURSA