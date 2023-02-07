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Depremde yaralanan 51 kişi askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Yerel Haberler

Depremde yaralanan 51 kişi askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 kişi, Kahramanmaraş'tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a sevk edildi.

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 kişi, Kahramanmaraş'tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavi için İstanbul'a getirildi. Kahramanmaraş'tan aralarında çocukların da olduğu 51 yaralıyı alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, saat 23.10'da Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na iniş yaptı. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak, tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İstanbul Deprem TSK Yerel Haberler

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