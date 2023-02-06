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Depremde yaralanan 185 kişi Mersin'e sevk edildi

Yerel Haberler

Depremde yaralanan 185 kişi Mersin'e sevk edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaralanan 185 kişi, askeri helikopterler ve ambulanslarla Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaralanan 185 kişi, askeri helikopterler ve ambulanslarla Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde acı kayıplara ve yaralanmalara neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Osmaniye'de depremlerde yaralanan 185 kişi Mersin'e sevk edildi. Askeri helikopterler ve ambulanslarla getirilen yaralılar, Mersin'deki hastanelerde tedavi altına alındı. - MERSİN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Mersin Yerel Haberler

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