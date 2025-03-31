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Depremde yakınlarını kaybedenlerin buruk bayramı

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Gaziantep'te depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, bayramın 2'nci gününde de deprem şehitliğinde dua etti.

Gaziantep'te depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, bayramın 2'nci gününde de deprem şehitliğinde dua etti. Sabahın ilk saatleriyle birlikte mezarlığa gelen vatandaşlar, asrın felaketinde vefat eden yakınlarının mezarının başından ayrılmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de binlerce insan hayatını kaybetti. Depremde vefat eden vatandaşlar için İslahiye ilçesinde deprem mezarlığı kuruldu. Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren soluğu mezarlıkta aldılar. Bayramın 2'nci gününde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için dualar etti, duygusal anlar yaşandı.

Mezarları sulayarak gözyaşları içerisinde dua eden depremzede vatandaşlar, yakınlarını kaybetmenin derin acısını yaşamaya devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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