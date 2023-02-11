Depremde vefat edenler için 5 gündür teçhiz, tekvin ve defin malzemesi hazırlıyorlar

Tosya Din Gönüllüleri ve Emektarları Derneği'ne üye imam ve müezzinler, depremlerde vefat eden vatandaşların teçhiz, tekvin ve defin işlemleri için gerekli malzeme hazırlıklarını sürdürüyor.

Tosya Din Gönüllüleri ve Emektarları Derneği'ne üye imam ve müezzinler, depremlerde vefat eden vatandaşların teçhiz, tekvin ve defin işlemleri için gerekli malzeme hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken vefat edenlerin defin işlemleri de sürüyor.

Bu çerçevede Tosya Din Gönüllüleri ve Emektarları Derneği Başkanı Halim Karacan ve dernek üyesi din görevlileri, deprem bölesine gönderilmek üzere 4 gündür aralıksız bir şekilde depremde vefat eden vatandaşların teçhiz, tekvin ve defin işlemlerinde kullanılmak üzere malzeme hazırlıklarını sürdürüyor

Depremde vefat edenlere başsağlığında bulunan Dernek Başkanı Halim Karacan, "Memleketimizi derinden etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem tüm vatandaşlarımızı derinden üzdü. Yaşanan bu olay sonrasında devletimizi ve vatandaşlarımızı her alanda depremzedeler yardım etmek için seferber oldu. Ne yazık ki çok sayıda vefat eden vatandaşımız var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Derneğimiz deprem sonrasın da vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemlerinde kullanılmak üzere teçhiz, tekvin malzemesi hazırlamaktayız. Bu malzemeleri deprem bölgesine gönderiyoruz. Allah devletimize ve milletimize güç ve sabır versin" dedi. - KASTAMONU