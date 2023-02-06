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Depremde vefat eden vatandaşlar için camilerden sela okunacak

Yerel Haberler

Depremde vefat eden vatandaşlar için camilerden sela okunacak

Deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlar için camilerde yatsı namazından önce sela okunacak ardından "Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı" düzenlenecek.

Deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlar için camilerde yatsı namazından önce sela okunacak ardından "Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı" düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nde sela okuyup dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlar için camilerde yatsı namazından önce sela okunacağını, sonrasında da "Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı" yapılacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programı duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde 'Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı' icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nde sala verip dua edeceğim inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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