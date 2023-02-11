Depremde Şehit Olan Üsteğmen Abdülkadir Şen, Çorum'da Son Yolculuğuna Uğurlandı Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da şehit olan Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. ERKAN KARACA Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da şehit olan Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen için Çorum Akşemseddin Camii'nde tören düzenlendi. Şen'in cenaze namazını emekli imam olan baba Rıfat Şen kıldırdı. Cenaze törenine, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, AKP Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şen'in naaşı önce askerlerin sonra vatandaşların omuzlarında nakledileceği araca kadar götürüldü. Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen Çiftlik mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun cenaze namazını kıldıran emekli imam olan baba Rıfat Şen'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kaynak: ANKA / Yerel Piyade Çorum Yerel Haberler

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