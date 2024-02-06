Depremde sağ kalan aile, ölenleri Kur'an-ı Kerim okuyarak andı

Malatya'da geçen yıl meydana gelen depremde enkazdan sağ çıkarak Zonguldak'a yerleşen aile, depremde ölenleri Kur'an-ı Kerim okutarak andı.

Geçen yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan asrın felaketinde, Malatya'da yaşayan Altuntaş ailesi; hayırseverlerin destekleri ile Zonguldak'a yerleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla Zonguldak'a gelen aile, Bakacakkadı beldesindeki bir ikamete yerleştirildi. Bir yıl boyunca beldede yaşayan aile, büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur-an'ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu.

Yaşadıkları süreci aktaran aile, "Buraya gelmek bizim için büyük bir nasipti. Yalnızlığımızı ve acımızı bize hissettirmediler. Her zaman olduğu gibi depremin yıl dönümünde de yanımızda oldular. Adlarını tek tek zikredemeyeceğiz belki ama Bakacakkadı 1. Etap Toplu Konutları sakinlerine ve Bakacakkadı Belde sakinlerine, Gökçebey ve Zonguldak'ta onlara destek olan yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Yüce Allah razı olsun." İfadelerini kullandılar. - ZONGULDAK