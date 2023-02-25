Depremde objektiflere yansıyan acı hatıralar Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğrafların acı hikayesi yürekleri yaktı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğrafların acı hikayesi yürekleri yaktı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirinin çektiği fotoğrafların acı hikayesi yürekleri dağladı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan ve 44 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz depremde çekilen fotoğraflar yürekleri yaktı. Enkaz altında çıkan ailelerin acı bekleyişi bir yana bina moloz yığınları altında kalan akrabalarına çaresizce bekleyen ailelerin gözü yaşlı, boynu bükük durumları yürek yaktı. İhlas Haber Ajansı'nın çektiği fotoğraflar depremin acı izlerini tekrar gözler önüne serdi. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Gaziantep Yerel Haberler

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